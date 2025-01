Dans le palmarès, on retrouve l’Algérie, le Maroc, et l'Égypte, qui figurent également parmi les plus grandes puissances militaires en Afrique (respectivement... 15.01.2025, Sputnik Afrique

Le top 10 des pays africains avec le budget de la défense le plus élevé en 2025

Dans le palmarès, on retrouve l’Algérie, le Maroc, et l'Égypte, qui figurent également parmi les plus grandes puissances militaires en Afrique (respectivement, les 3ᵉ, 6ᵉ, et 1ʳᵉ places).