https://fr.sputniknews.africa/20250115/le-president-de-la-republique-centrafricaine-est-arrive-en-visite-officielle-a-moscou-1070188466.html

Le Président de la République centrafricaine est arrivé en visite officielle à Moscou

Le Président de la République centrafricaine est arrivé en visite officielle à Moscou

Sputnik Afrique

Faustin-Archange Touadera a été accueilli à l'aéroport par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, Mikhaïl Bogdanov, ainsi que par l'ambassadeur... 15.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-15T07:15+0100

2025-01-15T07:15+0100

2025-01-15T08:21+0100

russie

république centrafricaine

faustin-archange touadéra

vladimir poutine

négociations

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/13/1066147347_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5edee93b6804ad06c67e21eb23df8020.jpg

Il discutera avec Vladimir Poutine des questions de coopération entre la RCA et la Russie "dans les domaines de l'économie, de la sécurité et des affaires humanitaires", a rapporté l'ambassade de Russie. La visite du dirigeant centrafricain durera 3-4 jours.La dernière fois que MM. Poutine et Touadera se sont rencontrés, c'était lors du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet 2023.

russie

république centrafricaine

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, république centrafricaine, faustin-archange touadéra, vladimir poutine, négociations, afrique