L'accord stratégique entre Moscou et Téhéran couvre tous les aspects de leur coopération

Dans un article écrit pour Sputnik, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi souligne qu'il s'agit non seulement d'un "document politique"... 15.01.2025, Sputnik Afrique

L'accord de partenariat global devrait être signé par Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian à Moscou le 17 janvier.Selon le chef de la diplomatie de la République islamique, le document accorde une attention particulière aux trois axes principaux:"Contrairement aux affirmations de certains médias, notre coopération ne constitue pas une menace, mais vise à renforcer la sécurité commune et à protéger les valeurs humaines", assure M.Araghchi.Il a également qualifié la prochaine signature de l'accord de "pas vers un monde plus juste".

