La discussion a eu lieu à la veille des négociations entre les Présidents Poutine et Touadéra, prévues le 16 janvier. Les pays ont signé un protocole d'accord dans le domaine de l’agriculture. Voici les points clés de cette coopération Russie-RCA, cités par Mme Loute:

La Russie évoque la possibilité d'ouvrir des sites en Centrafrique pour tester les plantes

Une telle éventualité a été annoncée par la ministre russe de l'Agriculture lors d'une rencontre avec son homologue centrafricain à Moscou. Selon Oksana Loute, on pourrait tester ainsi des variétés et des hybrides de cultures telles que le maïs, le sorgho et les pommes de terre.