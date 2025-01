https://fr.sputniknews.africa/20250115/exploitation-miniere-illegale-200-personnes-arretees-par-interpol-dans-quatre-pays-africains-1070193852.html

Exploitation minière illégale: 200 personnes arrêtées par Interpol dans quatre pays africains

L'opération a été conduite au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée et au Sénégal, a fait savoir l'organisation internationale. 15.01.2025, Sputnik Afrique

D'importantes quantités de produits chimiques et d’équipements utilisés dans l’exploitation minière illégale ont été saisies, précise la police criminelle. Baptisée Sanu, l'opération a réuni des experts d’Interpol et des agences nationales. Des centaines d'agents ont eu la tâche d'établir les itinéraires criminels et les modus operandi dans les zones reculées et isolées des quatre pays. "Le succès de l'opération met en évidence l'efficacité des forces de l'ordre lorsqu'elles unissent leurs forces pour faire face à ces menaces", a ajouté Valdecy Urquiza. Bien que l’opération ait surtout porté sur l’extraction illégale d’or, elle a aussi ciblé celle de sable en Gambie. Cette activité hors-la-loi a atteint des niveaux sans précédent ces dernières années, selon Interpol.

