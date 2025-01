https://fr.sputniknews.africa/20250115/afrique-du-sud-56-mineurs-bloques-dans-une-mine-dor-secourus-et-36-corps-extraits--1070188928.html

Afrique du Sud: 56 mineurs bloqués dans une mine d'or secourus et 36 corps extraits

Un total de 56 mineurs illégaux, bloqués depuis deux mois sous terre dans la mine d’or de Stilfontein, dans le Nord-ouest de l’Afrique du Sud, ont été secourus... 15.01.2025, Sputnik Afrique

Elle a expliqué qu’une fois extraits, les mineurs illégaux, appelés Zama Zamas, sont inspectés pour déceler tout objet illicite, tel que des pépites d’or et des armes à feu illégales, puis examinés sur place par des ambulanciers paramédicaux.L'Organisation civique nationale sud-africaine (Sanco) avait auparavant déclaré qu’au moins 109 mineurs illégaux, bloqués dans la mine d’or de Stilfontein, ont trouvé la mort en raison de la dégradation de leurs conditions de vie. "Selon des mineurs qui ont refait surface, 109 mineurs auraient trouvé la mort à cause du manque de nourriture et de l’eau", a déclaré le porte-parole de l'Organisation, Mzukisi Jam.Le groupe de défense des droits de l'homme "Communautés affectées par l’exploitation minière" a récemment saisi la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud pour tenter de contraindre la police et le gouvernement à fournir de la nourriture et des fournitures aux mineurs bloqués.L'organisation a exprimé de sérieuses inquiétudes quant aux conditions de vie sous terre, notamment en rapportant des cas de famine grave et des allégations de cannibalisme.Elle a indiqué que des centaines de mineurs illégaux, bloqués depuis deux mois dans la mine de Stilfontein, ont eu recours au cannibalisme, étant obligés de se nourrir des cadavres de leurs collègues décédés pour survivre.Les mineurs, qui travaillent sous terre depuis des mois, ont dû faire face à un grave manque de nourriture et d'eau après que la police a bloqué les approvisionnements pour tenter de les forcer à sortir.De nombreux zama zamas ont refusé de remonter par crainte d'être arrêtés après les opérations policières dans la région.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

