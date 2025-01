https://fr.sputniknews.africa/20250114/niger-des-centaines-de-personnes-participent-a-une-manifestation-contre-le-neocolonialisme-a-niamey-1070182150.html

Niger: des centaines de personnes participent à une manifestation contre le néocolonialisme à Niamey

Les manifestants sont descendus ce mardi dans les rues de la capitale pour exprimer leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au... 14.01.2025, Sputnik Afrique

L'événement a été organisé par le comité directeur de l'Union des scolaires du Niger, rapporte un correspondant de Sputnik.Des représentants de différents partis et syndicats ont pris part à la manifestation. Les participants ont critiqué la position de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à l’égard du Niger.Des manifestants ont exprimé leur gratitude aux nouvelles autorités pour s'être opposées au néocolonialisme et avoir retiré leur pays de la sphère d'influence de la France et des États-Unis.

