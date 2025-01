https://fr.sputniknews.africa/20250114/loccident-utilise-tous-les-moyens-dont-le-chantage-pour-contrer-linfluence-de-moscou-en-afrique--1070183568.html

L'Occident utilise tous les moyens dont le chantage pour contrer l'influence de Moscou en Afrique

C'est le constat du directeur du département de l'Afrique au sein du ministère russe des Affaires étrangères. 14.01.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, il s'agit de "démarches politiques ponctuelles" et d'une "vaste campagne d'information" visant à jeter le discrédit sur les efforts de Moscou pour consolider ses liens avec le continent. Ainsi, les Occidentaux ont fait pression sur les capitales africaines pour faire échouer les grands événements, dont la première conférence ministérielle Russie-Afrique à Sotchi en novembre dernier. Moscou œuvre pour ouvrir des ambassades au Niger, en Sierra Leone et au Soudan du Sud et compte élargir davantage sa présence diplomatique en Afrique, rappelle le responsable.

