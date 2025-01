https://fr.sputniknews.africa/20250114/le-mali-celebre-la-journee-nationale-de-la-souverainete-retrouvee-1070184498.html

Le Mali célèbre la Journée nationale de la souveraineté retrouvée

Le Mali célèbre la Journée nationale de la souveraineté retrouvée

Sputnik Afrique

Les festivités se sont notamment déroulées à Bamako et à Kidal. 14.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-14T16:58+0100

2025-01-14T16:58+0100

2025-01-14T16:58+0100

mali

fête

souveraineté

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/0e/1070184329_0:46:720:451_1920x0_80_0_0_e838e08d16784d17aa411924d6b79d41.jpg

Le lever des couleurs et l’animation de la leçon modèle sur la souveraineté ont marqué le lancement de cette journée dans la capitale malienne, relate le gouvernement.Cette année, la Journée se déroule sous le slogan "La culture, facteur de renforcement de l’unité nationale et de l’esprit patriotique".La Journée nationale de la Souveraineté retrouvée a été instituée le 13 janvier 2023. Elle est célébrée en souvenir de la grande mobilisation du peuple, le 14 janvier 2022, pour dénoncer les sanctions décidées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, fête, souveraineté, afrique subsaharienne