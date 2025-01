L'armée russe a libéré les localités de Terny et de Neskoutchnoïé en république populaire de Donetsk

La défense antiaérienne a abattu six missiles tactiques ATACMS, huit missiles de croisière Storm Shadow, un projectile de HIMARS et 180 drones à voilure fixe, dont 146 à l'extérieur de la zone de l'opération spéciale;

Une tentative pour frapper la région de Briansk avec six missiles ATACMS, six missiles Storm Shadow et 31 drones a été entreprise depuis le territoire ukrainien. Tous les projectiles ont été abattus sans faire de victimes ni de blessés;