https://fr.sputniknews.africa/20250114/des-gens-se-soulaient-avec-des-substituts-dalcool-et-ne-se-reveillaient-simplement-pas-1070170993.html

Certains militaires ukrainiens "se soulaient avec des substituts d'alcool et ne se réveillaient pas"

Certains militaires ukrainiens "se soulaient avec des substituts d'alcool et ne se réveillaient pas"

Sputnik Afrique

Parmi les militaires ukrainiens, de tels cas se produisent "tout le temps", a raconté à Sputnik un garde-frontière ukrainien. 14.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-14T08:58+0100

2025-01-14T08:58+0100

2025-01-14T09:11+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

alcool

drogue

militaires ukrainiens

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/0d/1068661662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7daf542ef9fd7d72b9b247804bfc164b.jpg

Il fait partie d'un groupe de six garde-frontières qui se sont rendus à la Russie début janvier à la frontière avec la région de Belgorod. La consommation de drogues et l'ivresse jusqu'à la mort se répandent au sein des forces armées ukrainiennes à cause d'un moral bas, selon Alexandre Bytchko. Ces dernières ne bénéficient d'aucun soutien, a-t-il noté.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, alcool, drogue, militaires ukrainiens