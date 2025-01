https://fr.sputniknews.africa/20250114/bamako-saisit-trois-tonnes-dor-de-la-societe-canadienne-barrick-en-raison-dun-litige-fiscal-1070185046.html

Bamako saisit trois tonnes d’or de la société canadienne Barrick en raison d'un litige fiscal

La bataille judiciaire concerne la part des revenus due au Mali, selon une lettre interne de Barrick consultée par Associated Press. Bamako réclame le paiement... 14.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-14T17:16+0100

mali

afrique subsaharienne

or

canada

industrie

industrie minière

Un haut responsable de Barrick a confirmé lundi la saisie par le gouvernement de trois tonnes de métal jaune, qui ont été transportées à Bamako.Début décembre, le Mali a bloqué les exportations de la mine d’or de Loulo-Gounkoto, gérée par Barrick.En novembre, plusieurs employés de la société ont été arrêtés puis emprisonnés, et un mandat d’arrêt a été émis contre le PDG de la société, Mark Bristow.La compagnie canadienne détient 80% et l'État malien 20% du complexe souterrain et à ciel ouvert de Loulo-Gounkoto, l'un des plus grands au monde.

