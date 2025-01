https://fr.sputniknews.africa/20250113/un-garde-frontiere-ukrainien-temoigne-des-cas-devasion-parmi-les-militaires-ukrainiens-1070166321.html

Un garde-frontière ukrainien témoigne des cas d’évasion parmi les militaires de Kiev

Sputnik Afrique

Un garde-frontière ukrainien, qui s'est rendu à l'armée russe début janvier, témoigne des cas d'évasion parmi les militaires ukrainiens.

Des cas de désertion ne sont pas rares dans l'armée ukrainienne où les soldats s'enfuient même à l'étranger à cause d'une immense fatigue et d'un moral bas, a déclaré à Sputnik Rouslan Zadorozhni, garde-frontière ukrainien qui s'est rendu début janvier."Il en a eu assez et a fui en Pologne" en payant 3.000 dollars, a indiqué ce prisonnier de guerre en parlant de l'une de ses connaissances. Six employés du Service national des gardes-frontières d'Ukraine se sont rendus à l'armée russe début janvier, à la veille de Noël orthodoxe, dans la région de Belgorod.

