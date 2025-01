https://fr.sputniknews.africa/20250113/plus-de-100-medailles-defectueuses-renvoyees-par-des-athletes-apres-les-jo-de-paris-1070164520.html

Plus de 100 médailles défectueuses renvoyées par des athlètes, après les JO de Paris

Plus de 100 médailles défectueuses renvoyées par des athlètes, après les JO de Paris

Sputnik Afrique

La Monnaie de Paris, qui a confectionné les médailles des Jeux Olympiques, a fait face à un problème de vernis et de nombreux athlètes lui ont renvoyé leur... 13.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-13T16:42+0100

2025-01-13T16:42+0100

2025-01-13T16:43+0100

international

jeux olympiques

médaille

médailles olympiques

france

sport

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103523/39/1035233992_0:84:2725:1617_1920x0_80_0_0_49d3a94c09475261dcd7f5b0f9f79bc5.jpg

En seulement quatre mois, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques s'est vu retourner plus de 100 médailles d'athlètes mécontents, leurs médailles laissant apparaître des craquelures en forme d'écailles, relate La Lettre.La Monnaie de Paris, qui a réalisé les trophées, a en effet utilisé des vernis défectueux. Plusieurs responsables de la production ont été licenciés.Certains athlètes ont posté sur les réseaux sociaux des images de leur médaille détériorée, notamment:Le géant des télécoms chinois Huawei, qui commande régulièrement des médailles de travail pour ses salariés avait déjà retourné un lot de plus de 12.000 médailles en octobre 2023.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, jeux olympiques, médaille, médailles olympiques, france, sport