Paris veut revenir sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens

Paris veut revenir sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens

Datant de 2013, cet accord permet à ceux qui ont un passeport diplomatique algérien de "venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement"

"Toucher les dirigeants ou la plupart des dirigeants algériens qui ont la position de décision d’humiliation, comme l’a évoqué le ministre de l’Intérieur [la semaine précédente, ndlr], ça me paraît plus intelligent, plus efficace et ça peut se faire très rapidement", a développé le garde des Sceaux en ajoutant qu'il faut "supprimer cette facilité". Cette mesure de rétorsion n’affecterait que la nomenklatura et non pas les Algériens ou les Français "qui ont des relations économiques, sociales, ou culturelles, et qui ne doivent pas payer les pots cassés des dirigeants politiques", a souligné Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux, comme les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères précédemment, a ainsi réagi à l’expulsion ratée d’un blogueur algérien. Auteur d’une vidéo litigieuse sur TikTok, le 9 janvier, il a été mis dans un avion pour l’Algérie, mais renvoyé en France le soir même. Cette expulsion était "arbitraire et abusive", a réagi le 11 janvier la diplomatie algérienne, rejetant les accusations françaises "d'escalade" et "d'humiliation".

