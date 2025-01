https://fr.sputniknews.africa/20250113/legypte-reste-a-la-tete-des-plus-grandes-puissances-militaires-en-afrique-en-2025-1070160912.html

L’Égypte reste à la tête des plus grandes puissances militaires en Afrique en 2025

Au total, 38 pays africains sont entrés dans le classement. Parmi eux, neuf ont progressé par rapport à l’édition 2024 (Tanzanie, Cameroun, Soudan du Sud... 13.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-13T14:01+0100

2025-01-13T14:01+0100

2025-01-13T14:01+0100

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0d/1060501680_0:48:911:560_1920x0_80_0_0_3c065d49a31a97f5fe2b12e3aeb5c579.jpg

L’édition 2025 du classement des armées les plus puissantes du monde a été publiée par le site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP).Ce classement, qui couvre au total 145 pays situés sur tous les continents, s’appuie sur plus de 60 critères, dont le nombre de militaires actifs, le nombre d’avions de chasse et de navires, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique.

2025

fr_FR

