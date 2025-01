https://fr.sputniknews.africa/20250113/lattaque-de-kiev-contre-le-gazoduc-turkish-stream-releve-du-terrorisme-energetique-1070166482.html

L'attaque de Kiev contre le gazoduc Turkish Stream relève du "terrorisme énergétique"

L'Ukraine a violé le droit international en attaquant une station de compression du Turkish Stream, car la structure est vitale pour l'approvisionnement gazier... 13.01.2025, Sputnik Afrique

Le fait de cibler des infrastructures énergétiques à des fins de perturbations économiques est une violation du droit international et "un acte de terrorisme énergétique", a déclaré à Sputnik Marco Marsili, de l'université Cà Foscari de Venise et à l'Institut d'études politiques de l'Université catholique portugaise de Lisbonne.L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de 2007 sur les attaques contre les infrastructures énergétiques a mis l’accent sur la protection des ressources civiles et économiques dans les zones de conflit, a-t-il rappelé.Le 11 janvier, neuf drones ukrainiens avaient tenté d'attaquer une station de compression du Turkish Stream non loin d'Anapa, dans le territoire russe de Krasnodar. Tous avaient finalement été abattus, selon le ministère russe de la Défense.

