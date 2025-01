Le groupement Nord a frappé deux brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 35 militaires et cinq pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Paladin américain.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappant six brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 515 militaires et douze pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Braveheart britannique. Un dépôt de munitions a été détruit.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses et frappé trois brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 285 militaires. Un dépôt de munitions a été anéanti.

Le groupement Centre a libéré la localité de Pestchanoïé, en République populaire de Donetsk. Le personnel et l'équipement de dix brigades ennemies ont été frappés. L'armée de Kiev a perdu 615 soldats, un blindé de transport de troupes VAB français et un canon automoteur Braveheart britannique. Un obusier M777 et un blindé MaxxPro, tous deux américains, ont aussi été détruits.