La Libye peine à former un nouveau gouvernement pour cette raison, selon un ministre

La Libye peine à former un nouveau gouvernement pour cette raison, selon un ministre

Les divergences au sein de la communauté internationale s'ajoutent aux tensions locales et empêchent la formation d'un gouvernement unifié en Libye, a expliqué... 13.01.2025, Sputnik Afrique

L'absence d'un accord général entre puissances mondiales freine la formation d'un gouvernement unifié en Libye, a déclaré ce lundi 13 janvier à Sputnik Ali al-Saïdi, ministre de l'Investissement du gouvernement désigné par le parlement à Benghazi.L'absence d'accord au sein du Haut Conseil d'État libyen lui-même empêche le consensus entre ce dernier et le parlement de Benghazi, note encore le responsable.Deux parlements et deux gouvernementsDeux gouvernements se disputent le pouvoir depuis plusieurs années en Libye. Le Gouvernement d'union nationale, soutenu par l'Onu, est dirigé par Abdel Hamid Dbeibah et opère à Tripoli. Le Haut Conseil d'État libyen remplit des fonctions consultatives et est considéré comme une structure parlementaire dans l'ouest du pays.Un second gouvernement, habilité par la Chambre des représentants qui siège à Benghazi, dans l'est, et est dirigé par Oussama Hammad. La Chambre des représentants située à Benghazi est dirigée par Aguila Saleh.

