Des manœuvres otaniennes débutent en Roumanie, avec un conflit à l’est comme scénario

Baptisées Steadfast Dart 2025, les manœuvres sont programmées du 13 janvier au 26 février et se dérouleront en Roumanie, en Bulgarie et en Grèce. 13.01.2025, Sputnik Afrique

L'Otan testera sa capacité de déployer rapidement des forces depuis l'Europe pour renforcer la défense de son flanc oriental. ️Un scénario de conflit avec un adversaire de même niveau sera simulé.️Environ 10.000 militaires de 9 pays, dont des forces aériennes, terrestres, maritimes et d'opérations spéciales, y participeront. 17 moyens navals, plus de 20 avions et 1.500 équipements seront impliqués.️Il s'agit du premier déploiement à grande échelle de la Force de réaction alliée (ARF) depuis sa création l'année dernière.️ L'interopérabilité entre les pays contributeurs de troupes et les pays hôtes sera testée. Des démonstrations de capacités réelles seront menées, notamment des opérations amphibies, des tirs réels de puissance aérienne et des manœuvres combinées. La Russie dénonce une activité sans précédent de l'Otan près des frontières ces dernières années. Moscou ne va pas attaquer les pays de l'Otan, avait déclaré en février 2024 Vladimir Poutine dans une interview avec le journaliste américain Tucker Carlson. Les autorités des pays occidentaux effraient régulièrement leurs populations avec une menace russe imaginaire afin de détourner l'attention des problèmes intérieurs, selon lui.

