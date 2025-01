https://fr.sputniknews.africa/20250113/attaque-du-turkish-stream-kiev-veut-saper-le-systeme-energetique-europeen-selon-une-politologue--1070167035.html

Attaque du Turkish Stream: Kiev veut saper le système énergétique européen, selon une politologue

Attaque du Turkish Stream: Kiev veut saper le système énergétique européen, selon une politologue

Sputnik Afrique

Les sanctions américaines contre la Russie et les attaques ukrainiennes comme celle ayant visé le 12 janvier le gazoduc Turkish Stream mettent l'Europe dans... 13.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-13T19:29+0100

2025-01-13T19:29+0100

2025-01-13T19:29+0100

international

turkish stream

gaz

sanctions

sanctions antirusses

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/04/1051991571_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_08da29b9b1de1cb9a656218c815f36a6.jpg

Les approvisionnements énergétiques européens sont visés de deux côtés: par les nouvelles sanctions antirusses de l'administration Biden et par les attaques ukrainiennes, comme celle qui a touché le 11 janvier le gazoduc stratégique Turkish Stream qui alimente l'Europe en gaz russe via le territoire turc, a déclaré à Sputnik Ceyda Karan, politologue turque.Dans le cas de Turkish Stream, il s'agit d'une tentative "d'attaquer les relations turco-russes et de punir le peuple turc et le secteur énergétique turc", ajoute-t-elle.Le 11 janvier, neuf drones ukrainiens avaient tenté d'attaquer une station de compression du gazoduc Turkish Stream non loin d'Anapa, dans le territoire russe de Krasnodar. Tous avaient finalement été abattus, selon le ministère russe de la Défense.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, turkish stream, gaz, sanctions, sanctions antirusses, ukraine