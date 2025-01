https://fr.sputniknews.africa/20250113/anne-delbee-on-ne-peut-faire-de-lart-que-libre-1069907795.html

Dans cette émission, l'Identités Africaines présente une interview avec l'auteure et metteuse en scène Anne Delbée sur la vie et l'œuvre de la sculptrice

Anne Delbée: "On ne peut faire de l'art que libre"

Dans cette émission, l'Identités Africaines présente une interview avec l'auteure et metteuse en scène Anne Delbée sur la vie et l'œuvre de la sculptrice française Camille Claudel, la sœur du poète Paul Claudel. L'invitée raconte comment elle a découvert Camille Claudel et comment elle a contribué à faire connaître cette artiste méconnue.

Camille Claudel, sœur aînée de l'écrivain Paul Claudel, a eu un destin exceptionnel. À dix-sept ans, elle rêve d'être sculptrice, ce qui est scandaleux à l'époque. Elle rencontre Auguste Rodin, qui devient non seulement son mentor mais aussi son amant pendant quinze ans. Internée pendant trente ans, Camille décède en 1943 à l'asile de Montdevergues, laissant une œuvre puissante et visionnaire.Anne Delbée évoque les difficultés qu'elle a rencontrées pour faire reconnaître le talent de Camille en créant son roman biographique Une femme, notamment face à l'opposition de la famille Claudel.Anne Delbée se considère comme une "rebelle" et défend une vision de l'art et de la culture qui transcende les frontières et les clivages politiques. Elle critique notamment la façon dont les artistes russes sont aujourd'hui traités et appelle à une plus grande ouverture d'esprit.►Retrouvez tous les numéros du podcast Identités Africaines.

