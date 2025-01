https://fr.sputniknews.africa/20250112/un-su-34-frappe-des-troupes-ukrainiennes-dans-la-region-de-koursk---1070136125.html

Un Su-34 frappe des troupes ukrainiennes dans la région de Koursk

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d'une frappe menée par un Su-34 sur des blindés ukrainiens dans la région de Koursk. 12.01.2025, Sputnik Afrique

Un bombardier tactique Su-34 des Forces aérospatiales russes a détruit des effectifs et des véhicules blindés des forces armées ukrainiennes dans la zone frontalière de Koursk, a annoncé ce samedi 11 janvier le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.Des unités de l'armée de Kiev ont fait irruption dans la région russe de Koursk le 6 août 2024. Les forces russes ont stoppé leur avancée et sont actuellement en train de chasser l'ennemi de la région. Selon un nouveau bilan de la Défense, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 50.840 militaires et 296 chars depuis le début de combats dans la région.

