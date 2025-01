https://fr.sputniknews.africa/20250112/le-producteur-malien-de-lithium-discute-avec-le-port-dabidjan-de-ses-futures-exportations-1070141518.html

Le producteur malien de lithium discute avec le Port d’Abidjan de ses futures exportations

Une délégation de Goulamina Logistique, filiale du groupe Lithium du Mali SA, s'est entretenue le 7 janvier à Abidjan avec Hien Yacouba Sié, directeur du Port...

Le groupe malien "est venu réitérer à l’Autorité portuaire sa volonté d’utiliser les ports ivoiriens, et particulièrement le port d’Abidjan, comme port stratégique pour exporter" sa production, selon le communiqué.Goulamina Logistique a également sollicité "l’accompagnement de l’Autorité portuaire dans le cadre de ses opérations d’exportation qui débuteront incessamment via le terminal vraquier du port d’Abidjan".Lithium du Mali SA, coentreprise de l’État malien et de la société chinoise Jiangxi Ganfeng Lithium, exploite la plus grande mine de lithium en Afrique, située dans la région de Bougouni au Mali. Elle a été inaugurée en décembre 2024.

