Le dirigeant soudanais se rend au Mali pour une première visite officielle

Le dirigeant soudanais se rend au Mali pour une première visite officielle

Le général Abdel Fattah Al-Burhan, Président de la transition du Soudan, est arrivé à Bamako le 11 janvier pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures... 12.01.2025

Avec le général Assimi Goïta, Président de la transition malienne, ils ont eu une rencontre en tête-à-tête, suivie d’une séance de travail entre les deux délégations. Les deux dirigeants ont identifié des "axes de coopération concrets dans les domaines économique, sécuritaire et culturel, et ont évoqué la création de commissions mixtes pour concrétiser ces ambitions", selon le communiqué. "Nous partageons une vision commune pour l’Afrique et notre sous-région", a déclaré le dirigeant soudanais lors d’un point de presse. Le Mali et le Soudan sont "deux pays frères vivant dans des régions tourmentées", a-t-il ajouté.

