Le groupement Nord a frappé une brigade ennemie. Les forces ukrainiennes ont perdu 30 militaires et une pièce d'artillerie.

Le groupement Ouest a libéré la localité de Kalinovo, dans la région de Kharkov. Il a aussi frappé le personnel et l'équipement de quatre brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 410 militaires, un blindé de transport de troupes M113 américain et six pièces d'artillerie. Deux dépôts de munitions ont été détruits.