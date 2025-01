https://fr.sputniknews.africa/20250112/ladhesion-possible-des-philippines-aux-brics-est-une-menace-majeure-pour-la-dominance-americaine-1070142786.html

L'adhésion possible des Philippines aux BRICS serait une menace majeure pour la dominance américaine

Les Philippines "ne resteront pas assises seules", mais "rejoindront les BRICS. Et alors, le rôle pricipal des États-Unis dans le Pacifique prendra fin", a... 12.01.2025, Sputnik Afrique

L’Asie du Sud-Est est une région où les États-Unis jouent un rôle dominant. Mais "l'entrée de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande signifie que les BRICS domineront la région", a-t-il souligné.Trois des plus grands États de la région sont déjà associés aux BRICS: l'Indonésie est devenue membre à part entière des BRICS depuis le 1er janvier, tandis que la Malaisie et la Thaïlande ont le statut de pays partenaires.Quant aux Philippines, le pays n’a pas encore pris de décision, a déclaré fin octobre le ministre philippin des Finances.

