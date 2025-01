https://fr.sputniknews.africa/20250112/entretien-entre-les-ministres-russe-et-turc-des-affaires-etrangeres-sujets-cles-1070152274.html

Entretien entre les ministres russe et turc des Affaires étrangères: sujets clés

L'Ukraine et la Syrie étaient au cœur de l'entretien téléphonique entre les ministres russe et turc des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Hakan Fidan.

Les ministres russe et turc des Affaires étrangères ont eu ce 12 janvier un entretien téléphonique consacré surtout à l'importance d'un dialogue national inclusif en Syrie et à la situation en Ukraine, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.Évoquant l'Ukraine, ils ont insisté sur la nécessité d'empêcher les actions qui pourraient créer des risques pour la sécurité énergétique.MM.Lavrov et Fidan ont également échangé leurs points de vue sur d'autres dossiers internationaux comme régionaux.

