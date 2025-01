https://fr.sputniknews.africa/20250112/de-la-bibliotheque-dalexandrie-au-reichstag-cinq-incendies-qui-ont-marque-lhistoire-1070148153.html

De la bibliothèque d'Alexandrie au Reichstag: cinq incendies qui ont marqué l'histoire

De la bibliothèque d'Alexandrie au Reichstag: cinq incendies qui ont marqué l'histoire

Sputnik Afrique

Si les flammes dévastent aujourd'hui la région de Los Angeles, l'humanité a connu d'autres incendies qui ont marqué le cours de son histoire. 12.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-12T16:29+0100

2025-01-12T16:29+0100

2025-01-12T16:29+0100

international

incendie

incendie de forêt

londres

californie

incendie à notre-dame de paris

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/07/1065445399_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_589497326c39a4077402b15a41aaba77.jpg

Avant les feux de forêt ravageant le sud de la Californie, d'autres incendies avaient déjà marqué les esprits, comme:L'incendie de Notre-Dame (2019)Aucun coupable n'a été identifié, même six ans après les faits. Les flammes ont ravagé l'emblématique cathédrale française et contaminé certains quartiers de Paris avec des poussières toxiques et du plomb. Sa restauration totale a coûté l’équivalent de 767 millions de dollars.L'incendie du Reichstag (1933)La destruction du Reichstag à Berlin a été instrumentalisée par les nazis, à tel point qu'ils sont soupçonnés de l'avoir déclenché eux-mêmes.Le chancelier Adolf Hitler a accusé les communistes, instaurant une législation d'exception pour écraser toute opposition et asseoir son pouvoir. Si le sinistre n'a fait aucune victime, il a ouvert la voie au plus grand conflit de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté la vie à environ 85 millions de personnes.Le grand incendie de New York (1835)Le sinistre a détruit la Bourse et la plupart des bâtiments de la pointe sud de Manhattan alors que la ville était recouverte par la neige. Les pompiers ont dû percer des trous dans la glace de l’East River et de l’Hudson gelées pour y puiser de l'eau.L'aqueduc de Croton fut construit deux ans après.Le grand incendie de Londres (1666)Une nouvelle ville en pierre est née des cendres de cet incendie qui a détruit plus de 13.000 maisons, pour la plupart en bois, soit environ 80% de Londres.Les premières compagnies d’assurance incendie furent créées après la tragédie.L'incendie de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie en Égypte (Antiquité)On estime que les flammes auraient dévoré au moins 40.000 rouleaux anciens, sur la science, la philosophie, la littérature, etc. de cette bibliothèque, la plus célèbre de l'Antiquité.

londres

californie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, incendie, incendie de forêt, londres, californie, incendie à notre-dame de paris