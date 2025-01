https://fr.sputniknews.africa/20250112/centrafrique-apparition-de-lepidemie-de-la-fievre-de-la-vallee-du-rift-dans-le-nord-ouest-du-pays-1070137860.html

Centrafrique: Apparition de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift dans le nord-ouest du pays

Le ministère de la Santé et de la Population, Pierre Somsé, cité par des médias, a indiqué que l'apparition de la FVR a été découverte à Ngaoundaye, dans la... 12.01.2025, Sputnik Afrique

Le gouvernement centrafricain a annoncé le 10 janvier l'apparition de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift (FVR) dans le nord-ouest du pays.Du 23 décembre 2024 au 8 janvier courant, cinq cas de FVR ont été détectés. Parmi ces cas, un prélèvement a été effectué chez un agent de sécurité, âgé de 23 ans, puis acheminé à Bangui, a-t-il expliqué."Après l'examen à l'Institut Pasteur de Bangui, l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift est confirmée. Parmi ces cinq cas, il y a un décès, un homme âgé de 70 ans qui a été atteint par cette maladie avant de décéder un jour après", a ajouté le responsable, notant que cette fièvre se transmet de l'homme à l'homme ou de l'animal surtout domestique à l'homme, notamment, les bovins, ânes, ovins et caprins.Les symptômes de la maladie se manifestent par la fièvre, les maux de tête intenses, la fatigue et des saignements au niveau des yeux, du nez et des gencives.La FVR est une zoonose virale africaine, affectant principalement les animaux domestiques ruminants et pouvant se transmettre aux êtres humains.

