Un premier cas de variole du singe détecté en Sierra Leone

Un premier cas de variole du singe détecté en Sierra Leone

La Sierra Leone a détecté le premier cas de variole du singe sur son territoire, selon le ministère de la Santé. Le patient a été isolé et les autoritaires... 11.01.2025, Sputnik Afrique

Un homme de 27 ans a été atteint de la variole du singe, dans le district rural de la zone ouest de la Sierra Leone, a annoncé ce samedi 11 janvier le ministère de la Santé.Le patient a été isolé et une recherche approfondie de ses contacts est en cours.La variole du singe est une maladie virale rare potentiellement dangereuse pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. L'infection s'accompagne de fièvre, d'hypertrophie des ganglions lymphatiques et puis d'éruptions cutanées. Dans les cas bénins, la maladie dure de 14 à 21 jours et disparaît généralement d'elle-même.

