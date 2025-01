https://fr.sputniknews.africa/20250111/soudan-introduction-de-nouveaux-billets-vise-les-pillards-des-banques-1070127322.html

Soudan: introduction de nouveaux billets vise les pillards des banques

Au Soudan, l'introduction de nouveaux billets vise les pillards qui saccagent les banques, selon l'ambassade locale de Russie.

Les autorités du pays ont lancé, en décembre dernier, une réforme pour augmenter les dépôts bancaires et lutter contre les escrocs."Tous ceux qui pouvaient et voulaient quitter les territoires contrôlés par les Forces de soutien rapide ont fui depuis longtemps vers les zones sous le contrôle du gouvernement légitime," a expliqué l'ambassade de Russie au Soudan.Il ne reste que "ceux qui pillaient la population et les banques à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan", et c'est précisément contre eux que la réforme a été dirigée, a souligné la mission diplomatique.Le 10 décembre 2024, la Banque centrale du Soudan a introduit un nouveau billet de mille livres, doté d'éléments de sécurité renforcés, qui n'est pas autorisé à circuler dans les zones contrôlées par les Forces de soutien rapide (FSR).

