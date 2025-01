https://fr.sputniknews.africa/20250111/paris-prevoit-des-mesures-de-retorsion-si-alger-continue-lescalade-1070127854.html

Paris prévoit des mesures de rétorsion si Alger "continue l’escalade"

Paris prévoit des mesures de rétorsion si Alger "continue l'escalade"

Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a réagi au cas de l'influenceur algérien expulsé du territoire hexagonal mais renvoyé par les autorités algériennes.

Parmi les leviers qui pourraient être utilisés, le ministre, invité le 10 janvier sur la chaîne LCI, a mentionné les visas, l’aide au développement, et "un certain nombre d’autres sujets de coopération". La situation entre la France et l'Algérie est "tendue et extrêmement problématique", a-t-il souligné. Il a dit être ouvert à la discussion: "Si les autorités algériennes m’invitent, je suis prêt à me rendre sur place, et traiter tous ces sujets, tous ces problèmes, les uns après les autres, avec franchise et avec fermeté". Le même jour, le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'Algérie "cherche à humilier la France".Pour l'heure, les autorités algériennes n'ont pas réagi à ces déclarations.Le blogueur en question, connu sur les réseaux sociaux comme Doualemn, de nationalité algérienne, a été expulsé le 8 janvier à cause d'appels à la violence dans une de ses vidéos à l’encontre d’un autre Algérien. Arrivé dans le pays maghrébin, l’individu a été refoulé par les autorités. Il se trouve actuellement dans un centre de rétention administrative en France.

