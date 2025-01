https://fr.sputniknews.africa/20250111/les-plans-de-trump-pour-perturber-les-relations-russo-chinoises-sont-voues-a-lechec-1070129570.html

Les plans de Trump pour perturber les relations russo-chinoises sont "voués à l'échec"

Donald Trump peut convaincre le Congrès de lever les sanctions contre la Russie tout en prenant en compte la situation sur le terrain en Ukraine, indiqué à... 11.01.2025, Sputnik Afrique

Cela pourrait également être utilisé pour tenter de perturber les relations de la Russie avec la Chine, selon lui. Mais ces plans sont "voués à l'échec""Il convient de rappeler que le chiffre d’affaires commercial entre Pékin et Moscou atteint 200 milliards de dollars et que les relations de partenariat n’ont fait que se renforcer ces dernières années précisément en raison des politiques des pays occidentaux", dit l’expert.Le Président américain "tente de relancer une relation de confiance mutuelle entre Washington et Moscou, et les États-Unis doivent reconnaître que la Russie a des intérêts nationaux au-delà de ses frontières", considère-t-il.

