Le Président vénézuélien appelle à construire un monde multipolaire avec les BRICS

"Je n'ai jamais été et je ne serai jamais le président des oligarchies, des suprémacismes ou des impérialismes. Je n'ai qu'un seul propriétaire, un seul patron, et je n'obéis qu'à un seul ordre. Mon cœur est dévoué à une seule force, et cette force est la force historique du peuple", a déclaré Maduro après avoir prêté serment.