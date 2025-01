https://fr.sputniknews.africa/20250111/le-president-kenyan-participe-au-sommet-extraordinaire-de-lua-sur-la-strategie-agricole-2026-2035--1070133163.html

Le Président kenyan participe au sommet extraordinaire de l'UA sur la stratégie agricole 2026-2035

Le Président kenyan participe au sommet extraordinaire de l'UA sur la stratégie agricole 2026-2035

William Ruto a présenté "les initiatives du Kenya visant à améliorer la sécurité alimentaire, à réduire la pauvreté et à créer des emplois", selon un... 11.01.2025, Sputnik Afrique

Il devrait également s’entretenir avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni, et d’autres dirigeants africains pour renforcer les liens régionaux. Les résultats du sommet "devraient façonner des politiques agricoles qui stimulent la croissance économique et assurent la sécurité alimentaire sur tout le continent", selon le communiqué. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) se concentre sur l'élimination de la famine et de la pauvreté sur le continent grâce à des politiques axées sur l'agriculture. L’événement a débuté le 9 janvier à Kampala et se termine ce 11 janvier.

