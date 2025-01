https://fr.sputniknews.africa/20250111/le-gabon-concretise-son-projet-de-la-digitalisation-de-la-capitale-1070125256.html

Le Gabon concrétise son projet de la digitalisation de la capitale

Le Gabon s'apprête à implanter un technopole numérique et industriel à Libreville. Cette initiative, discutée par le ministre gabonais de l'Économie numérique et un représentant d'Afrastructures SAS, s'inscrit dans la stratégie nationale de digitalisation de l'administration gabonaise. "Ce projet ambitieux vise à promouvoir l’utilisation des équipements numériques dans tous les secteurs, notamment administratifs, éducatifs et économiques", a annoncé le ministère. En plus de renforcer la souveraineté numérique du pays, le technopole numérique sera un puissant levier de création d’emplois. Si le projet voit le jour, Libreville se positionnera comme un hub technologique majeur en Afrique centrale.

