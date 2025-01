https://fr.sputniknews.africa/20250111/larmee-soudanaise-reprend-la-ville-de-wad-madani--1070133919.html

L'armée soudanaise reprend la ville de Wad Madani

La ville, capitale de l'État d'Al Jazira, dans le centre-est du Soudan, était sous le contrôle des Forces de soutien rapide depuis décembre 2023. 11.01.2025, Sputnik Afrique

afrique de l'est

soudan

guerre

armée

L'armée dit mener des opérations d’envergure de ratissage dans la ville, tandis que les FSR se retirent vers le nord.Le conflit militaire perdure dans le pays depuis la mi-avril 2023, causant plus de 20 000 morts et environ 14 millions de déplacés et de réfugiés, selon l’Onu. Les habitants de plusieurs villes sont descendus dans la rue pour célébrer la libération de Wad Madani.

afrique de l'est

soudan

afrique de l'est, soudan, guerre, armée