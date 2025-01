https://fr.sputniknews.africa/20250111/la-gambie-creera-une-plateforme-decentralisee-basee-sur-la-blockchain-1070124434.html

La Gambie créera une plateforme décentralisée basée sur la blockchain

La Gambie créera une plateforme décentralisée basée sur la blockchain

Baptisée Gambia One, cette plateforme vise à sécuriser les échanges de données, à rationaliser les opérations gouvernementales et à numériser les services...

"Ensemble, nous exploiterons la puissance des infrastructures publiques numériques (DPI) basées sur la blockchain pour fournir des solutions innovantes et centrées sur les citoyens, qui s'alignent sur les normes mondiales de confiance, de transparence et de responsabilité", a déclaré, le 9 janvier, Lamin Jabbi, ministre gambien des Communications et de l'Économie numérique. Pour cela, le ministère s'est associé à la Kalp Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la création d'infrastructures publiques numériques (DPI) basées sur la blockchain. Le calendrier de mise en service de la plateforme reste inconnu.

