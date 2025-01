https://fr.sputniknews.africa/20250111/gabon-le-parlement-entame-lexamen-du-projet-du-nouveau-code-electoral-1070121812.html

Gabon: le parlement entame l'examen du projet du nouveau code électoral

Gabon: le parlement entame l'examen du projet du nouveau code électoral

Sputnik Afrique

Les parlementaires gabonais ont débuté le 10 janvier l'examen du projet de loi sur le nouveau code électoral, étape cruciale vers la tenue de la présidentielle... 11.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-11T07:11+0100

2025-01-11T07:11+0100

2025-01-11T07:11+0100

gabon

afrique subsaharienne

élection présidentielle

code électoral

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066247971_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7b424b6d050a50fbc84c8409610a5323.jpg

"Le projet de loi organique portant code électoral que nous allons examiner et adopter durant cette session extraordinaire constitue une pierre angulaire pour garantir des élections libres, transparentes et équitables", a indiqué le président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndongou, lors de son discours d'ouverture."Nos amendements et nos réflexions doivent donc être le reflet des aspirations profondes de la société gabonaise et garantir le cadre juridique solide pour l’organisation apaisée des futures échéances électorales", a-t-il ajouté.Les 168 députés et sénateurs ont 10 jours pour examiner les 383 articles rédigés par la Commission nationale pour l’élaboration de l’avant-projet de Code électoral, désignée par le président de la transition Brice Oligui Nguema début décembre.Après cette session extraordinaire du parlement, la Cour constitutionnelle sera saisie pour la vérification de la conformité du texte avec la Constitution.La réforme du code électoral, qui intervient après l'adoption en novembre dernier de la nouvelle Constitution, s'inscrit dans le cadre du processus de la Transition dans l’optique d'organiser la présidentielle au plus tard en août 2025.

gabon

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

gabon, afrique subsaharienne, élection présidentielle, code électoral