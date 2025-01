https://fr.sputniknews.africa/20250111/chasseurs-us-a-capacite-nucleaire-au-groenland-la-russie-a-une-strategie-de-defense-1070132748.html

Chasseurs US à capacité nucléaire au Groenland: la Russie a une stratégie de défense

L'ambassadeur de Russie au Danemark, Vladimir Barbin, a déclaré le 10 janvier que les États-Unis construisaient au Groenland des infrastructures pour les chasseurs F-35 capables de transporter des bombes thermonucléaires B61-12, mais Moscou y est préparé, a déclaré ce samedi 11 janvier à Sputnik l'expert militaire Youri Knoutov.La distance entre le Groenland et la frontière russe est d’environ 3.800 kilomètres, et la perspective d’utiliser le F-35 sur une distance aussi longue n’est pas prometteuse, selon lui. Ces F-35 pourraient donc effectuer des missions de patrouille, surveiller l'espace aérien américain et la Route maritime du Nord russe.Selon l'expert, la Russie peut assurer sa sécurité dans ses régions arctiques, via:La rhétorique de Trump "reflète les contours de la nouvelle politique américaine, façonnée par la résilience des troupes russes sur la ligne de front en Ukraine", explique pour sa part à Sputnik Nikolaï Kostikine, expert au Bureau d'analyse militaro-politique.

