Application de la loi BELA controversée: Ramaphosa persiste et signe

Application de la loi BELA controversée: Ramaphosa persiste et signe

Cyril Ramaphosa insiste sur l'application de la loi BELA malgré les préoccupations concernant son impact sur les langues autochtones. 11.01.2025, Sputnik Afrique

"La loi BELA sera mise en œuvre, que cela plaise au peuple ou non." Le Président sud-africain insiste sur l'application de la nouvelle loi qui modifie les lois sur l’éducation de base (BELA) malgré les préoccupations concernant son impact sur les langues autochtones.L'objectif est de créer un système éducatif plus efficace et équitable en Afrique du Sud, "pour donner aux jeunes les moyens de se préparer au monde du travail", a déclaré Cyril Ramaphosa. La loi BELA, promulguée par le Président le 13 septembre, a déclenché trois mois de débats. Le parti de l'Alliance démocratique (DA) affirme notamment que les amendements concernant la langue d'enseignement et le processus d'admission scolaire, sont inconstitutionnels.

