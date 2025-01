https://fr.sputniknews.africa/20250111/algerie-tunisie-memorandum-dentente-pour-linterconnexion-electrique-1070125595.html

Algérie-Tunisie: mémorandum d'entente pour l'interconnexion électrique

Dans le cadre de la transition énergétique mondiale, les deux pays maghrébins ont décidé d'interconnecter leurs infrastructures électriques pour améliorer la... 11.01.2025, Sputnik Afrique

Afin d'améliorer la distribution de l’énergie, l'Algérie et la Tunisie ont décidé de connecter leurs réseaux électriques, avec une extension prévue vers la Libye. Le mémorandum, signé le 9 janvier, définit le cadre général de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et du gaz naturel, ainsi que l'entretien des infrastructures électriques, selon le ministère algérien de l'Energie.L'accord entre Sonelgaz, la STEG et la société énergétique libyenne General Electric Company fait suite à une réunion tenue en avril dernier entre le Président Tebboune, son homologue tunisien et le président du Conseil présidentiel libyen.

