Sonatrach envisage de développer "une industrie pionnière d’engrais et de produits chimiques"

Le PDG du géant énergétique algérien a inspecté le 7 janvier le complexe Fertial qui produit de l’ammoniac. 10.01.2025, Sputnik Afrique

Le projet de réhabilitation du four principal de production de cette substance, utilisée dans l’agriculture comme engrais, devrait renforcer la sécurité alimentaire en Algérie, a déclaré Rachid Hachichi, selon un communiqué de Sonatrach.De plus, le même jour, le PDG de Sonatrach a visité une station de dessalement d’eau située dans la province d'El Tarf. L’eau potable sera produite à partir du 7 février et sera distribuée au profit de 3 millions d’habitants des provinces d’El Tarf, Annaba, Guelma et Skikda. Le projet fait partie du programme national visant à renforcer la sécurité hydrique. Au total, 5 stations de dessalement d'eau de mer devraient être inaugurées prochainement.

