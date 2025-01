https://fr.sputniknews.africa/20250110/londres-a-moins-dune-semaine-de-demande-de-gaz-en-reserve-quelques-jours-apres-cet-evenement-1070120756.html

Londres a moins d'une semaine de demande de gaz en réserve, quelques jours après cet événement

Londres a moins d'une semaine de demande de gaz en réserve, quelques jours après cet événement

En janvier, les stocks de gaz britanniques sont inférieurs de 26% à ceux de l'an dernier à la même période à cause d'une forte demande et de basses... 10.01.2025

La chute des températures et la forte demande des centrales électriques ont réduit les stocks de gaz hivernaux au Royaume-Uni; la situation a été exacerbée par l'arrêt des approvisionnements en gaz russe via l'Ukraine, a annoncé Centrica, l'opérateur du plus grand site de stockage de gaz du Royaume-Uni.Au 9 janvier, les stocks étaient inférieurs de 26% à ceux de 2024 à la même période, "ce qui signifie que le Royaume-Uni a moins d'une semaine de demande de gaz en réserve", ajoute le groupe.Les réserves de gaz du Royaume-Uni sont sous pression cet hiver, le pays étant confronté à la fois à un froid extrême et à des prix élevés', note la société.Ce problème n'est pas unique au Royaume-Uni. Au 7 janvier, le stockage européen était à 69% de sa capacité, contre 84% l'année précédente, malgré le fait que de nombreux pays aient fixé des niveaux de stockage minimum avant l'hiver, note Investing.com.

