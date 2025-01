Du 4 au 10 janvier, les forces russes ont mené 28 frappes groupées avec des armes de précision sur des aérodromes, des dépôts d'armes, ainsi que sur des points de déploiement temporaire de militaires et de mercenaires étrangers.

Le groupement Nord a continué à frapper les forces ukrainiennes dans la région de Koursk. Dans sa zone de responsabilité, les pertes ennemies se sont élevées à 2.835 militaires, 30 chars et 122 blindés de combat. 30 pièces d'artillerie ont été détruites.

Le groupement Ouest a libéré la localité de Nadia. L'ennemi a perdu 3.530 soldats, un char, 28 blindés de combat, dont un Rosomak polonais et un Bradley américain. 46 pièces d'artillerie, dont 11 produites par les pays de l'Otan ont été supprimés.

Le groupement Sud a libéré la localité de Kourakhovo. En une semaine, les forces ukrainiennes ont perdu 1.715 militaires, trois chars, dont un Leopard allemand et 12 véhicules blindés de combat, dont deux M113 américains. Six dépôts de munitions ont été rasés.

Le groupement Centre a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies et libéré la localité de Datchenskoïé. L'armée de Kiev a perdu 3.485 militaires, 11 chars, dont quatre Léopards allemands, mais aussi 40 véhicules blindés de combat, dont trois VAB français. 34 pièces d'artillerie ont été détruites.

Le groupement Est a ​​amélioré sa situation le long de la ligne de front. L'ennemi a perdu 1.120 militaires dans sa zone de responsabilité. Trois blindés MaxxPro américains ont été détruits, de même que six dépôts de munitions.

Le groupement Dniepr a frappé six brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 685 militaires, un blindé M113 américain et onze pièces d'artillerie. Six dépôts de munitions ont été anéantis.