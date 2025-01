https://fr.sputniknews.africa/20250110/la-rdc-retire-laccreditation-dal-jazeera-1070121241.html

La RDC retire l'accréditation d’Al-Jazeera

La RDC retire l'accréditation d’Al-Jazeera

Sputnik Afrique

Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir retiré les accréditations de journalistes de la chaîne qatarie Al Jazeera pour "apologie... 10.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-10T20:45+0100

2025-01-10T20:45+0100

2025-01-10T20:45+0100

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

al-jazeera

international

apologie du terrorisme

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103123/25/1031232562_0:209:3504:2180_1920x0_80_0_0_f3b12052d0aba32d5a28f56d7a54ae0b.jpg

La République démocratique du Congo a retiré les accréditations de journalistes de la chaîne qatarie Al Jazeera pour avoir interviewé l'un des chefs rebelles opérant dans l'est de la République, a annoncé Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et des médias, lors d'un point presse.Il a condamné la décision d'un média qui a des journalistes accrédités "d'utiliser une chercheuse militante, réputée 'pro-rwandaise' et n'ayant pas d'accréditation, pour interviewer un chef d'un mouvement terroriste", qualifiant cet acte de "porte d'entrée à la manipulation et à l’intrusion".Selon lui, "c'est assimilable à l'apologie du terrorisme et c'est totalement inacceptable".

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, al-jazeera, international, apologie du terrorisme, terrorisme