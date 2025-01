https://fr.sputniknews.africa/20250110/en-californie-des-compagnies-dassurance-avaient-annule-leur-couverture-avant-les-incendies-1070120202.html

En Californie, des compagnies d’assurance avaient annulé leur couverture avant les incendies

En Californie, des compagnies d’assurance avaient annulé leur couverture avant les incendies

Sputnik Afrique

Quelques mois avant le début des incendies naturels en Californie, des assureurs locaux avaient refusé de renouveler les polices d'assurances habitations, en... 10.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-10T18:31+0100

2025-01-10T18:31+0100

2025-01-10T18:31+0100

international

états-unis

incendie

los angeles

assurance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/0b/1055805957_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_bf9e4962017d7d5a0798c9a4ec4ba5f6.jpg

State Farm, le plus grand assureur habitation de Californie, avait refusé de renouveler 30.000 polices d'assurance en mars 2024, notamment 1.600 dans le quartier de Pacific Palisades, ravagé par les incendies, relate la chaîne de télévision américaine CNBC.La société avait déclaré dans une lettre de non-renouvellement fournie à l'État que les assurés abandonnés en Californie vivaient dans des zones considérées comme "présentant les risques les plus importants d'incendies de forêt ou d'incendies consécutifs à des tremblements de terre", précise la chaîne.Cela a conduit des dizaines de milliers de Californiens à souscrire au plan FAIR, programme d'assurance incendie limité de l'État établi dans les années 1960, qui offre une pour les propriétés à haut risque.Ce programme est désormais sous pression. Bien qu'il soit destiné à être un dernier recours pour les propriétaires, son utilisation n'a fait qu'augmenter ces dernières années, passant de près de 154.500 polices d'assurance résidentielle en septembre 2019 à plus de 408.400 en juin, selon les responsables de l'État.Le marché des assurances californien en criseLes incendies pourraient en outre éloigner les assureurs du marché californien, alors que l'État venait de mettre en place une réglementation pour inverser la tendance, rapporte NBC.Les analystes estiment que les pertes assurées à Pacific Palisades pourraient à elles seules approcher les 10 milliards de dollars.

états-unis

los angeles

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, incendie, los angeles, assurance