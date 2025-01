https://fr.sputniknews.africa/20250110/en-angola-plus-de-200-personnes-ont-rejoint-leglise-orthodoxe-russe-1070109886.html

En Angola, plus de 200 personnes ont rejoint l'Église orthodoxe russe

Le 5 janvier 2025, une toute première communauté angolaise est devenue membre de l'Église orthodoxe russe, a fait savoir le Patriarcat de Moscou. Cet événement... 10.01.2025, Sputnik Afrique

Dès 2022, une communauté angolaise de plus de 200 personnes avait exprimé son souhait de devenir membre de l'Église orthodoxe russe après en avoir pris connaissance via Internet, selon le Patriarcat de Moscou.La demande a été transmise par l'ancien prêtre d'une structure non canonique, Antoni, qui a pris contact avec le département missionnaire de l'exarchat patriarcal d'Afrique.Il a lui-même accepté de renoncer à son titre et de rejoindre l'Église russe en tant que laïc. Ensuite, il s'est formé grâce à des cours en ligne de l'exarchat patriarcal d'Afrique en Côte d'Ivoire.En attendant son admission au sein de l'Église russe, la communauté étudiait l'orthodoxie. Les missionnaires russes lui rendaient régulièrement visite pour l'accompagner sur cette voie. La cérémonie d'adhésion a eu lieu le 5 janvier 2025 dans la capitale, Luanda.

