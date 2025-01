https://fr.sputniknews.africa/20250110/dans-leau-glacee-sous-des-tirs-un-soldat-russe-sur-la-construction-dun-pont-dassaut-1070116595.html

"Dans l'eau glacée sous des tirs": un soldat russe sur la construction d'un pont d'assaut

"Dans l'eau glacée sous des tirs": un soldat russe sur la construction d'un pont d'assaut

Sputnik Afrique

Un militaire russe a raconté à Sputnik comment ses camarades et lui-même ont jeté un pont de 300 kg au-dessus du réservoir de Kourakhovo. La mission a été... 10.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-10T14:13+0100

2025-01-10T14:13+0100

2025-01-10T14:13+0100

donbass. opération russe

ukraine

situation en ukraine

opération militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/0a/1070115768_0:3:2134:1203_1920x0_80_0_0_d11b5ce88105c3119a688863d75a7458.png

Un groupe de militaires russes a installé un pont de 300 kg au-dessus du réservoir de Kourakhovo.Cette mission, cruciale pour l'avancée des troupes russes, a été accomplie dans l'eau glacée sous des tirs incessants de l'artillerie ukrainienne et de drones."On est entrés dans l'eau et on s'est mis à le porter. Des gars nous aidaient en le poussant par derrière", a expliqué un soldat à Sputnik.Selon lui, plus tôt, les forces russes avaient entrepris une traversée en vedettes qui n'avait pas abouti à cause des tirs nourris ukrainiens. Grâce à cette passerelle, les commandos ont réussi à atteindre la rive opposée tenue par les forces de Kiev.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, situation en ukraine, opération militaire